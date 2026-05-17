Finale de la Coupe de la CAF : l’USM Alger de Lamine Ndiaye sacrée championne au bout du suspense

Le technicien sénégalais Lamine Ndiaye a gravé une nouvelle ligne en lettres d'or dans les annales du football africain ce samedi 16 mai 2026. À la tête de l'USM Alger, l'entraîneur de 63 ans a décroché la Coupe de la Confédération de la CAF au terme d'une finale retour irrespirable face aux Égyptiens de Zamalek SC.





Après une double confrontation d’une intensité rare où les deux géants se sont neutralisés sur l'ensemble des deux manches, c'est la terrible séance des tirs au but qui a dû sceller le destin de cette finale. Au bout de la nuit et d'un suspense insoutenable, les Algérois ont fait preuve d'un sang-froid glacial pour s'imposer 8 tirs au but à 7, faisant chavirer tout un stade dans l'allégresse.







La rencontre avait pourtant débuté sous de mauvais auspices pour les hommes de Lamine Ndiaye, cueillis à froid dès la 5e minute de jeu par une ouverture du score rapide de Zamalek. Ce but salvateur permettait aux Égyptiens de refaire instantanément leur retard après leur défaite concédée lors du match aller sur ce même score de 1-0. Malgré une bataille tactique féroce et des occasions franches de part et d'autre pour plier le match, le tableau d'affichage est resté figé jusqu'au coup de sifflet final du temps réglementaire, envoyant les deux équipes directement vers l'épreuve fatidique de la ligne de craie.



Cette consécration continentale, la deuxième de l'histoire de l'USM Alger après celle de 2023, consacre le génie tactique d'un Lamine Ndiaye habitué des sommets africains, lui qui réalise un doublé historique cette saison après avoir déjà soulevé la Coupe d'Algérie.





Arrivé sur le banc algérois cette année, l'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga (janvier - octobre 2008) confirme son statut de monument du coaching continental. Déjà vainqueur de la prestigieuse Ligue des champions de la CAF en 2010 avec le TP Mazembe, finaliste de la Coupe de la CAF avec Coton Sport de Garoua et multi-titré au Cameroun, au Soudan ainsi qu'en Guinée avec le Horoya AC, le stratège sénégalais continue, seize ans après ses premiers exploits, d’étoffer l’un des plus riches palmarès du football moderne.





MS/NDARINFO





