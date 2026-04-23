Cour suprême : Audience spéciale le 28 avril pour Farba Ngom et Pape Malick Ndour

La Cour suprême a fixé au mardi 28 avril 2026 la tenue d'une audience spéciale consacrée à deux dossiers politico-judiciaires majeurs. À partir de 10 heures, la deuxième chambre pénale de la haute juridiction statuera sur les sorts de Farba Ngom, député-maire des Agnam, et de Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse. Ces deux figures du régime précédent sont au cœur de procédures complexes liées au Pool judiciaire financier et au dossier du PRODAC.





Farba Ngom : un enjeu de liberté provisoire à 125 milliards

Pour le parlementaire Farba Ngom, l'audience porte sur le pourvoi en cassation formé par le procureur général près la Cour d’appel de Dakar. Ce recours du parquet vise à casser la décision de la Chambre d’accusation financière qui avait confirmé la mise en liberté provisoire du maire. Poursuivi pour blanchiment de capitaux portant sur une somme colossale de 125 milliards de francs CFA, M. Ngom est resté en détention en raison de l'effet suspensif de ce pourvoi. La Cour suprême devra trancher si les conditions de son élargissement sont juridiquement fondées.





Pape Malick Ndour : la bataille du bracelet électronique

De son côté, l'ancien ministre Pape Malick Ndour est l'auteur du pourvoi. Inculpé dans le cadre du dossier PRODAC, il conteste l'annulation de son placement sous bracelet électronique. Alors que le juge d'instruction avait initialement ordonné cette mesure de surveillance, la chambre d’accusation l'avait annulée, obligeant l'ancien ministre à se pourvoir en cassation pour éviter la détention ferme ou obtenir un aménagement de peine. Le verdict du 28 avril sera décisif pour la suite de ces deux procédures hautement médiatisées.





MS/NDARINFO

