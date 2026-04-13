Ndiaganiao : La Première dame Marie Khoné Faye annonce la construction d’une « Maison de la femme »

La Première dame, Marie Khoné Faye, a annoncé, dimanche, la construction « très prochainement » d’une Maison dédiée à l’autonomisation de la femme à Ndiaganiao. Cette infrastructure pilote s'inscrit dans le cadre d’un programme national ambitieux devant aider à l’implantation d’infrastructures similaires à travers tout le pays.





Prenant part à une journée dédiée à la femme rurale dans cette commune du département de Mbour, l’épouse du chef de l’État a précisé la portée de l'initiative. « Nous allons construire, très prochainement, la Maison de la femme de Ndiaganiao, dédiée à l’autonomisation des femmes. Ce projet sera élargi dans tout le reste du pays », a-t-elle dit.





Pour la première dame, « cette maison sera entièrement équipée, pour assurer la formation des femmes, afin qu’elles puissent, elles aussi, produire et vendre leurs produits ». Le programme vise à renforcer les capacités techniques des bénéficiaires pour une « meilleure maîtrise du circuit de transformation des produits locaux », tout en facilitant le leadership féminin et l’accès aux financements.



Au-delà de la formation, la Première dame a souligné que la structure accompagnera les femmes dans leurs démarches administratives pour l'obtention de registres de commerce, d'agréments ou de baux pour l’accès au foncier.





MS/NDARINFO



