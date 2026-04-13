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Rufisque : Un élève tue un ouvrier lors d'une violente bagarre à Médine

Lundi 13 Avril 2026 - 12:10

Rufisque : Un élève tue un ouvrier lors d'une violente bagarre à Médine

Rufisque est sous le choc après un drame survenu au quartier Médine. Une banale altercation entre un élève et un ouvrier a tragiquement basculé, coûtant la vie à ce dernier. Selon les premiers éléments de l'enquête, la dispute, dont l'origine reste encore floue, a dégénéré en une violente bagarre.
 

Au cours de l'affrontement, l'élève, dont l'identité n'a pas été révélée en raison de son statut, aurait porté un coup fatal à l'ouvrier. Malgré l'intervention des témoins et les secours, la victime a succombé à ses blessures avant son évacuation.

Alertés, les éléments du commissariat central de la ville se sont immédiatement rendus sur les lieux pour procéder à l'interpellation du jeune mis en cause. Ce dernier a été placé en garde à vue pour homicide involontaire ou meurtre, selon la qualification que retiendra le parquet. 
 

MS/NDARINFO
 


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