Richard-Toll : Le délégué de Thiabakh demande le déclassement de la forêt classée

Le délégué du quartier Thiabakh de Richard-Toll, Djiby Demba Diéry Sow, a plaidé ce dimanche pour le déclassement de la forêt classée bordant cette commune du nord-ouest du Sénégal. S'exprimant lors d'une journée d'hommage organisée en son honneur, le doyen des chefs de quartier a souligné l'urgence de cette mesure pour garantir la sécurité et le bien-être des populations installées sur le site depuis plusieurs décennies.
Pour M. Sow, cette situation foncière précaire « constitue un frein au développement de Thiabakh et au bien-être de ses habitants ». En l'absence de déclassement, les résidents ne peuvent disposer de titres d’occupation réguliers, ce qui bloque l'accès aux infrastructures et aux services sociaux de base.
« Il est aujourd’hui nécessaire de procéder à son déclassement pour permettre aux populations de disposer de titres d’occupation réguliers et d’accéder aux services de base », a-t-il martelé devant le maire de la commune, Amadou Mame Diop, et l’adjoint au sous-préfet de Mbane, Abib Mbaye.
Soulignant la diversité sociale du quartier où cohabitent 18 communautés, le délégué a invité les autorités étatiques à engager les démarches administratives nécessaires. Selon lui, seul le déclassement permettra d'offrir aux habitants de Thiabakh un cadre de vie stable et sécurisé, conforme aux normes d'urbanisation moderne.
Avec APS
Pour M. Sow, cette situation foncière précaire « constitue un frein au développement de Thiabakh et au bien-être de ses habitants ». En l'absence de déclassement, les résidents ne peuvent disposer de titres d’occupation réguliers, ce qui bloque l'accès aux infrastructures et aux services sociaux de base.
« Il est aujourd’hui nécessaire de procéder à son déclassement pour permettre aux populations de disposer de titres d’occupation réguliers et d’accéder aux services de base », a-t-il martelé devant le maire de la commune, Amadou Mame Diop, et l’adjoint au sous-préfet de Mbane, Abib Mbaye.
Soulignant la diversité sociale du quartier où cohabitent 18 communautés, le délégué a invité les autorités étatiques à engager les démarches administratives nécessaires. Selon lui, seul le déclassement permettra d'offrir aux habitants de Thiabakh un cadre de vie stable et sécurisé, conforme aux normes d'urbanisation moderne.
Avec APS