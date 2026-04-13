Richard-Toll : Le délégué de Thiabakh demande le déclassement de la forêt classée

Le délégué du quartier Thiabakh de Richard-Toll, Djiby Demba Diéry Sow, a plaidé ce dimanche pour le déclassement de la forêt classée bordant cette commune du nord-ouest du Sénégal. S'exprimant lors d'une journée d'hommage organisée en son honneur, le doyen des chefs de quartier a souligné l'urgence de cette mesure pour garantir la sécurité et le bien-être des populations installées sur le site depuis plusieurs décennies.



Pour M. Sow, cette situation foncière précaire « constitue un frein au développement de Thiabakh et au bien-être de ses habitants ». En l'absence de déclassement, les résidents ne peuvent disposer de titres d’occupation réguliers, ce qui bloque l'accès aux infrastructures et aux services sociaux de base.



« Il est aujourd’hui nécessaire de procéder à son déclassement pour permettre aux populations de disposer de titres d’occupation réguliers et d’accéder aux services de base », a-t-il martelé devant le maire de la commune, Amadou Mame Diop, et l’adjoint au sous-préfet de Mbane, Abib Mbaye.



Soulignant la diversité sociale du quartier où cohabitent 18 communautés, le délégué a invité les autorités étatiques à engager les démarches administratives nécessaires. Selon lui, seul le déclassement permettra d'offrir aux habitants de Thiabakh un cadre de vie stable et sécurisé, conforme aux normes d'urbanisation moderne.



Avec APS

