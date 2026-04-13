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Média : Accusé de corruption, Serigne Saliou Guèye porte plainte contre Abdoulaye Tine

Lundi 13 Avril 2026 - 08:42

Média : Accusé de corruption, Serigne Saliou Guèye porte plainte contre Abdoulaye Tine
La controverse entourant la gestion des privilèges administratifs vire au règlement de comptes judiciaire. Serigne Saliou Guèye, Directeur de publication du journal Yoor-Yoor Bi, a décidé d'assigner Abdoulaye Tine en justice pour dénonciation calomnieuse, diffamation et injures publiques.


Cette escalade fait suite aux révélations du quotidien Yoor-Yoor Bi concernant des demandes de privilèges jugés luxueux, notamment l'acquisition d'un véhicule Land Cruiser estimé à 87 millions FCFA et la location d'un appartement à 2,6 millions FCFA.


En guise de riposte, Abdoulaye Tine avait publiquement qualifié le journaliste de « malfaiteur » et de « corrompu ». Refusant de laisser ces propos sans suite, Serigne Saliou Guèye déplace désormais le litige sur le terrain pénal. 


MS/NDARINFO
 

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