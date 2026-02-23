Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Crise interne à PASTEF Keur Massar : Waly Diouf Bodian et Seydou Diallo à couteaux tirésv

Lundi 23 Février 2026

Le parti PASTEF à Keur Massar traverse une « guerre fratricide de positionnement » qui fragilise sa base locale. Ce conflit interne oppose deux camps : celui de Waly Diouf Bodian et celui de Seydou Diallo. Waly Diouf Bodian a lancé les premières hostilités en critiquant ouvertement Dr Diallo, l’accusant d’être parmi « les plus grands manœuvriers de l’histoire politique du Sénégal ».
 

En réponse, Seydou Diallo et ses partisans rejettent cette influence, affirmant ne pas accepter que l’on s'autorise tout au nom d'un lien de parenté avec Ousmane Sonko. La députée Marie Angélique Diouf a « enfoncé le clou » en précisant que Keur Massar dispose de sa propre organisation et que Seydou Diallo demeure le coordonnateur légitime, malgré les contestations de ceux qui se réclament patriotes sans respecter les instances locales.
 

MS/NDARINFO
 


