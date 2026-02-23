Propos outrageants contre Diomaye Faye : Azoura Fall regrette ses déclarations

Assane Guèye, alias Azoura Fall, a présenté ses excuses et regretté ses propos controversés alors qu'il fait face à un nouveau feuilleton judiciaire. Le militant de Pastef est visé pour des déclarations jugées outrageantes à l'encontre du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, survenues après le limogeage de Bassirou Kébé de la Direction générale de la SN-HLM.





À la suite de ces propos, le procureur de la République a ordonné à la Section de Recherches de Colobane de le convoquer pour un interrogatoire. Toutefois, selon des sources proches du dossier, Azoura Fall serait actuellement introuvable.





MS/NDARINFO



