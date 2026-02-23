Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Modernisation de l'état civil : La riposte numérique face à la multiplication des fraudes

Lundi 23 Février 2026

Modernisation de l'état civil : La riposte numérique face à la multiplication des fraudes
La multiplication des faux actes à travers le pays constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale et la stabilité sociale. Face à ce péril qui fragilise la crédibilité de l'identité juridique, l’État sénégalais a enclenché une riposte numérique d’envergure pour verrouiller le système. Matar Ndao, Directeur général de l’Anec, avertit que ces réseaux démantelés impliquent souvent des agents, rendant les zones frontalières particulièrement vulnérables.

La fraude à l'état civil n'est plus un simple fait divers, mais une problématique de sécurité nationale majeure au Sénégal. Le constat du DG de l'Anec sur la vulnérabilité des zones frontalières et l'implication d'agents internes souligne l'urgence de la dématérialisation. En verrouillant le système par le numérique, l'État cherche à restaurer une confiance rompue par des années de pratiques frauduleuses qui impactent autant la planification économique que la crédibilité de nos documents à l'international.

MS
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Modernisation de l'état civil : La riposte numérique face à la multiplication des fraudes

23/02/2026

Crise interne à PASTEF Keur Massar : Waly Diouf Bodian et Seydou Diallo à couteaux tirésv

23/02/2026

Propos outrageants contre Diomaye Faye : Azoura Fall regrette ses déclarations

23/02/2026

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

Malaise fatal après le match : L'AS Saloum pleure son attaquant vedette Youssou Diouf

22/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026