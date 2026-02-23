Modernisation de l'état civil : La riposte numérique face à la multiplication des fraudes

La multiplication des faux actes à travers le pays constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale et la stabilité sociale. Face à ce péril qui fragilise la crédibilité de l'identité juridique, l’État sénégalais a enclenché une riposte numérique d’envergure pour verrouiller le système. Matar Ndao, Directeur général de l’Anec, avertit que ces réseaux démantelés impliquent souvent des agents, rendant les zones frontalières particulièrement vulnérables.



La fraude à l'état civil n'est plus un simple fait divers, mais une problématique de sécurité nationale majeure au Sénégal. Le constat du DG de l'Anec sur la vulnérabilité des zones frontalières et l'implication d'agents internes souligne l'urgence de la dématérialisation. En verrouillant le système par le numérique, l'État cherche à restaurer une confiance rompue par des années de pratiques frauduleuses qui impactent autant la planification économique que la crédibilité de nos documents à l'international.



MS

