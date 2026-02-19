Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

Le Président Bassirou Diomaye Faye a lancé une grande offensive contre la prédation foncière en signant le décret déclarant d'utilité publique le Plan d’Urbanisme de Détail (PUD) de Malika et Tivaouane Peulh.



Cette décision historique vise à sécuriser les assiettes foncières et à régulariser les occupations dans ces zones stratégiques de la banlieue dakaroise, longtemps marquées par des litiges et des accaparements irréguliers. Ce texte réglementaire marque une étape décisive dans la volonté des nouvelles autorités de remettre de l'ordre dans la gestion des terres et de protéger les intérêts des populations locales.





Pour Libasse Diagne, coordonnateur du collectif Dialoba (Malika VDN3), cet acte administratif constitue une victoire majeure pour les résidents. « Ce décret consacre enfin la reconnaissance de nos occupations à Malika et ouvre la voie à la réparation d'une injustice sociale qui dure depuis des années », a-t-il salué.



En plaçant ces zones sous le régime de l'utilité publique, l'État se donne les moyens légaux de restructurer ces quartiers tout en garantissant les droits des occupants légitimes, mettant ainsi fin à l'incertitude qui pesait sur des milliers de familles.





MS/NDARINFO

