Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

Jeudi 19 Février 2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique
Le Président Bassirou Diomaye Faye a lancé une grande offensive contre la prédation foncière en signant le décret déclarant d'utilité publique le Plan d’Urbanisme de Détail (PUD) de Malika et Tivaouane Peulh.

Cette décision historique vise à sécuriser les assiettes foncières et à régulariser les occupations dans ces zones stratégiques de la banlieue dakaroise, longtemps marquées par des litiges et des accaparements irréguliers. Ce texte réglementaire marque une étape décisive dans la volonté des nouvelles autorités de remettre de l'ordre dans la gestion des terres et de protéger les intérêts des populations locales.


Pour Libasse Diagne, coordonnateur du collectif Dialoba (Malika VDN3), cet acte administratif constitue une victoire majeure pour les résidents. « Ce décret consacre enfin la reconnaissance de nos occupations à Malika et ouvre la voie à la réparation d'une injustice sociale qui dure depuis des années », a-t-il salué.

En plaçant ces zones sous le régime de l'utilité publique, l'État se donne les moyens légaux de restructurer ces quartiers tout en garantissant les droits des occupants légitimes, mettant ainsi fin à l'incertitude qui pesait sur des milliers de familles.


MS/NDARINFO
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Quartier Darou Salam : Le Commissariat de Tivaouane arrête un suspect pour mœurs

19/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Meurtre d'une mineure à Kahone : Le suspect arrêté après une traque nocturne

19/02/2026

Commerce extérieur : L'ANSD note un recul des importations de matériels de transport et de pharmacie

19/02/2026

Accord d'entreprise gelé : Le bras de fer se durcit entre Pape Alé Niang et les syndicats

19/02/2026

Conseil des ministres : Adoption d'un projet de loi durcissant les sanctions contre les actes contre nature

19/02/2026