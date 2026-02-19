Connectez-vous
NDARINFO
"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

Jeudi 19 Février 2026

Bassirou Kébé n’est plus le Directeur général de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN HLM). Il a été officiellement démis de ses fonctions ce mercredi 18 février 2026, lors du Conseil des ministres présidé par le Chef de l'État. Il est remplacé à ce poste stratégique par Pape Abdourahmane Dabo, Ingénieur des Travaux publics.

Quelques heures après l'annonce, Bassirou Kébé a réagi sobrement sur les réseaux sociaux, qualifiant son départ de « non-événement » et réaffirmant que « le combat continue ».
 

Ce limogeage survient dans un contexte particulier. Récemment, Bassirou Kébé s'était illustré par une prise de position forte sur les violences à l'UCAD, après s'être rendu au chevet des blessés.

Il y avait dénoncé un « climat d’impunité » préoccupant, des propos qui avaient trouvé un large écho au sein de l'opinion publique.

Son éviction relance aujourd'hui le débat sur la gestion des cadres de l'administration et sur les actions concrètes menées par les nouvelles autorités pour lutter contre l'impunité, au-delà des déclarations de principe.
 

MS/NDARINFO
 


