Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

Ndèye Khady Ndiaye, célèbre propriétaire du salon de massage Sweet Beauté, est actuellement admise aux urgences dans un état jugé critique. Selon son époux, Ibrahima, qui a alerté la rédaction de Seneweb, son état de santé se serait brutalement dégradé ce lundi, la laissant aujourd'hui « entre la vie et la mort ».



Il pointe du doigt l'accumulation de séquelles physiques et psychologiques liées à l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko qui l'épuise depuis 2021, aggravée par un stress permanent et des épreuves vécues lors de sa dernière grossesse en pleine tourmente judiciaire.





Les symptômes décrits par son conjoint témoignent de la violence de cet effondrement physique : après des plaintes récurrentes de tension oculaire, Ndèye Khady Ndiaye a commencé à présenter des saignements préoccupants au niveau du nez et des yeux.



Des vidéos consultées par nos confrères montrent l'ancienne patronne d'Adji Sarr méconnaissable et extrêmement affaiblie. Son époux, désorienté, lie directement cette détresse médicale au traumatisme prolongé de cette affaire qui a marqué l'histoire politique et judiciaire du Sénégal.



MS







