De Dakar à Kaolack : La cavale sanglante de L. Sall se termine devant la justice

L. Sall, l'auteur présumé de l'enlèvement et du meurtre atroce d'une fillette de 5 ans à Kahone, est présenté ce lundi au procureur de Kaolack. L'enquête de la brigade territoriale a révélé que ce crime barbare est lié à une tentative d'assassinat commise précédemment à Dakar contre son ex-petite amie, qu'il avait poignardée après une rupture non acceptée.



Le suspect a avoué avoir ciblé la petite D. Sow uniquement parce qu'elle portait le même nom que son ancienne compagne.





Le prévenu fait face à deux chefs d'accusation majeurs : assassinat sur mineure et tentative de meurtre. Pour rappel, le corps de la victime avait été retrouvé décapité, le meurtrier ayant même tenté d'extraire le cœur de la fillette.





MS/NDARINFO



