Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

Seydina Oumar Touré, Directeur général de l’Agence de l’Assistance à la sécurité de proximité (ASP) et ancien capitaine de la Gendarmerie, a annoncé son intention de poursuivre Mamadou Niass, alias Mollah Morgun, pour diffamation et injure publique. Cette décision fait suite à des déclarations de l'activiste résidant au Canada portant sur le rôle de M. Touré dans l'affaire "Sweet Beauty".



L'ex-capitaine prévoit de déposer sa plainte dès ce lundi devant le Procureur du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar par l'intermédiaire de son avocat, Me Moussa Sarr.





Mollah Morgun a affirmé que Seydina Oumar Touré se serait impliqué dans le dossier opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr en conseillant au leader de Pastef de retirer une publication où il niait sa présence au salon de massage. L'activiste a également soutenu que l'ancien gendarme aurait transmis à Ousmane Sonko des photos provenant du procureur de l'époque.



MS/NDARINFO

