Questions d’actualité au Gouvernement : Le groupe Takku-Wallu rompt avec la politique du boycott

Le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu ce mardi à l’hémicycle pour une séance de questions d’actualité, marquant un tournant dans ses rapports avec l’opposition parlementaire. Contrairement à la séance de novembre dernier marquée par un boycott, le groupe Takku-Wallu et une large partie des non-inscrits prévoient d’être présents pour poser leurs questions.





Cependant, cette présence reste conditionnée au comportement du chef du gouvernement. L'opposition a prévenu qu'elle quittera immédiatement la salle si le Premier ministre tient des propos jugés irrespectueux envers l'un de ses membres, refusant ainsi de servir de faire-valoir lors du débat.





MS/NDARINFO



