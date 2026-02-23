Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Questions d’actualité au Gouvernement : Le groupe Takku-Wallu rompt avec la politique du boycott

Lundi 23 Février 2026

Questions d’actualité au Gouvernement : Le groupe Takku-Wallu rompt avec la politique du boycott

Le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu ce mardi à l’hémicycle pour une séance de questions d’actualité, marquant un tournant dans ses rapports avec l’opposition parlementaire. Contrairement à la séance de novembre dernier marquée par un boycott, le groupe Takku-Wallu et une large partie des non-inscrits prévoient d’être présents pour poser leurs questions.
 

Cependant, cette présence reste conditionnée au comportement du chef du gouvernement. L'opposition a prévenu qu'elle quittera immédiatement la salle si le Premier ministre tient des propos jugés irrespectueux envers l'un de ses membres, refusant ainsi de servir de faire-valoir lors du débat.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Questions d’actualité au Gouvernement : Le groupe Takku-Wallu rompt avec la politique du boycott

23/02/2026

De Dakar à Kaolack : La cavale sanglante de L. Sall se termine devant la justice

23/02/2026

Assemblée nationale : Heure de vérité pour Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam ce lundi

23/02/2026

Modernisation de l'état civil : La riposte numérique face à la multiplication des fraudes

23/02/2026

Crise interne à PASTEF Keur Massar : Waly Diouf Bodian et Seydou Diallo à couteaux tirésv

23/02/2026

Propos outrageants contre Diomaye Faye : Azoura Fall regrette ses déclarations

23/02/2026