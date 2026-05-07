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Ismaïla Sarr envoie Crystal Palace en finale de l’UECL d'un but libérateur

Jeudi 7 Mai 2026 - 22:46

Ismaïla Sarr envoie Crystal Palace en finale de l’UECL d'un but libérateur

L'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr a une nouvelle fois fait trembler les filets, propulsant Crystal Palace en finale de l'UEFA Europa Conference League (UECL). Grâce à son efficacité devant le but, l'international sénégalais confirme son statut de pièce maîtresse de l'attaque des "Eagles" devant Chakhtar Donetsk (2-1). Cette performance historique permet au club londonien d'accéder à sa toute première finale européenne, portée par l'énergie et la précision de son ailier fétiche.
 

Ismaïla Sarr a su répondre présent au moment le plus crucial de la compétition en inscrivant le but décisif qui a scellé le sort de la rencontre. Ce succès marque un tournant majeur pour Crystal Palace, qui voit ses ambitions continentales se concrétiser après un parcours héroïque. Le "Lion" de la Teranga, déjà décisif lors des tours précédents, s'impose comme l'un des joueurs les plus en vue de cette édition de l'UECL.
 

La prestation de l'attaquant sénégalais a été saluée par les supporters, mettant en avant sa capacité à faire basculer un match de haute intensité. Cette qualification historique en finale est le fruit d'une saison où Ismaïla Sarr a retrouvé sa pleine puissance physique et technique. Sa capacité de percussion et son sang-froid devant le but ont été les clés de la réussite de Crystal Palace dans cette campagne européenne.
 

Le club et ses fans tournent désormais leurs regards vers la grande finale, avec l'espoir de voir Ismaïla Sarr soulever son premier trophée européen. Ce but décisif inscrit par le Sénégalais restera gravé dans les annales de Crystal Palace comme le moment qui a ouvert les portes de l'histoire. L'international sénégalais confirme, par cet exploit, qu'il reste l'un des attaquants les plus redoutables du championnat anglais et des compétitions européennes.
 

MS/NDARINFO
 



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