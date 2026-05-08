NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Saraya : une tentative de braquage déjouée dans un village aurifère, cinq blessés enregistrés

Vendredi 8 Mai 2026 - 06:45

Saraya : une tentative de braquage déjouée dans un village aurifère, cinq blessés enregistrés
Une tentative de braquage a été déjouée, ce jeudi 7 mai 2026, dans le village aurifère de Saienssoutou, situé dans la commune de Missirah (département de Saraya). Les faits se sont déroulés tôt le matin, aux environs de 7 heures, au sein du périmètre d'une entreprise minière à capitaux étrangers. Un groupe d'individus armés a fait irruption au moment précis où une équipe s'apprêtait à acheminer du sable aurifère vers une unité de traitement. 


Face à l'irruption suspecte du gang, les travailleurs ont eu le réflexe de se replier vers les chantiers tout en alertant immédiatement les gardiens de l'entreprise. L'intervention rapide de ces derniers a provoqué la fuite des assaillants en direction de la frontière malienne. Pour couvrir leur retraite, l'un des malfaiteurs a fait usage d'une arme à feu, causant des blessures à cinq personnes, dont l'une se trouve dans un état jugé préoccupant. 


La plupart des assaillants ont réussi à s'échapper en traversant le fleuve Falémé par un passage à gué. Cependant, l'un d'entre eux, un jeune homme de nationalité étrangère âgé de 23 ans et présenté comme orpailleur, a été blessé et interpellé sur place par les forces de sécurité. Le suspect a été évacué vers le centre de santé de Saraya avant d'être transféré au centre hospitalier régional de Kédougou pour une prise en charge médicale. 


L'alerte a mobilisé d'importants moyens sécuritaires sur les lieux, notamment des éléments de la brigade territoriale et du GARSI 2. Une enquête est en cours pour identifier le reste de la bande et renforcer la surveillance dans cette zone frontalière particulièrement sensible. Ce nouvel incident repose avec acuité la question de la sécurisation des sites miniers et des couloirs de passage le long du fleuve Falémé. 


MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Les 3 messages clés d'Ousseynou Ly après son départ de la Présidence

04/05/2026

Sûreté Urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce mardi

04/05/2026

Crise interne : Waly Diouf Bodiang dénonce la « contradiction politique » de Bassirou Diomaye Faye

03/05/2026

Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

05/05/2026

Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

05/05/2026

Me Abdoulaye Tine nommé ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence

04/05/2026

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

07/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

État civil : l'organisation JSF dénonce un réseau de fraude systémique auprès de Yassine Fall

08/05/2026

Croissance Verte : le Sénégalais Dr Mallé Fofana nommé Directeur exécutif adjoint du GGGI

08/05/2026

Fraude massive à l'état civil : le scandale du "registre fantôme" secoue Wakhinane Nimzatt

08/05/2026

Saraya : une tentative de braquage déjouée dans un village aurifère, cinq blessés enregistrés

08/05/2026

Ismaïla Sarr envoie Crystal Palace en finale de l’UECL d'un but libérateur

07/05/2026

Coopération bilatérale : le FBI et le Sénégal scellent une alliance stratégique contre le crime

07/05/2026