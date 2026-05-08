Saraya : une tentative de braquage déjouée dans un village aurifère, cinq blessés enregistrés

Une tentative de braquage a été déjouée, ce jeudi 7 mai 2026, dans le village aurifère de Saienssoutou, situé dans la commune de Missirah (département de Saraya). Les faits se sont déroulés tôt le matin, aux environs de 7 heures, au sein du périmètre d'une entreprise minière à capitaux étrangers. Un groupe d'individus armés a fait irruption au moment précis où une équipe s'apprêtait à acheminer du sable aurifère vers une unité de traitement.





Face à l'irruption suspecte du gang, les travailleurs ont eu le réflexe de se replier vers les chantiers tout en alertant immédiatement les gardiens de l'entreprise. L'intervention rapide de ces derniers a provoqué la fuite des assaillants en direction de la frontière malienne. Pour couvrir leur retraite, l'un des malfaiteurs a fait usage d'une arme à feu, causant des blessures à cinq personnes, dont l'une se trouve dans un état jugé préoccupant.





La plupart des assaillants ont réussi à s'échapper en traversant le fleuve Falémé par un passage à gué. Cependant, l'un d'entre eux, un jeune homme de nationalité étrangère âgé de 23 ans et présenté comme orpailleur, a été blessé et interpellé sur place par les forces de sécurité. Le suspect a été évacué vers le centre de santé de Saraya avant d'être transféré au centre hospitalier régional de Kédougou pour une prise en charge médicale.





L'alerte a mobilisé d'importants moyens sécuritaires sur les lieux, notamment des éléments de la brigade territoriale et du GARSI 2. Une enquête est en cours pour identifier le reste de la bande et renforcer la surveillance dans cette zone frontalière particulièrement sensible. Ce nouvel incident repose avec acuité la question de la sécurisation des sites miniers et des couloirs de passage le long du fleuve Falémé.





MS/NDARINFO

