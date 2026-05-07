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Coopération bilatérale : le FBI et le Sénégal scellent une alliance stratégique contre le crime

Jeudi 7 Mai 2026 - 20:41

Coopération bilatérale : le FBI et le Sénégal scellent une alliance stratégique contre le crime

Le Sénégal et les États-Unis ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération en matière de sécurité, de lutte contre la criminalité transnationale et de partage de renseignements. Cette dynamique a été au cœur de la visite à Dakar du directeur adjoint du FBI, Andrew Bailey. Au cours de son séjour, le responsable américain a multiplié les échanges avec les autorités sénégalaises afin de consolider le partenariat bilatéral autour des enjeux sécuritaires et de l’État de droit.
 

Le responsable américain s’est notamment entretenu avec le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, ainsi qu’avec la ministre de la Justice, Yassine Fall. Les discussions ont porté sur le renforcement des capacités opérationnelles des services concernés et l’intensification du partage de renseignements entre Dakar et Washington. Andrew Bailey a également rencontré Khare Diouf pour échanger sur les perspectives de coopération institutionnelle et diplomatique dans le domaine sécuritaire.
 

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations entre les deux pays sur les questions de sécurité régionale et de gouvernance. Les autorités américaines ont réaffirmé à cette occasion leur engagement à soutenir des partenariats fondés sur la responsabilité, la coopération et le respect de l’État de droit. Pour les deux parties, ce renforcement de la collaboration vise à mieux répondre aux défis sécuritaires contemporains.
 

L'objectif final de cette alliance est de contribuer durablement à la stabilité ainsi qu’à la sécurité des populations face à la montée des menaces organisées.
 

MS/NDARINFO
 



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