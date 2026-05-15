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Cyber-proxénétisme : Le réseau qui piégeait les « voyeurs nocturnes » débusqué par la Centif

Vendredi 15 Mai 2026 - 06:37

Cyber-proxénétisme : Le réseau qui piégeait les « voyeurs nocturnes » débusqué par la Centif

C’est un système de fraude d’une précision chirurgicale que vient de mettre à nu la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif). Selon les révélations du journal Libération, un réseau structuré de cyber-proxénétisme utilisant de fausses identités féminines a réussi à gruger de nombreuses victimes à travers le Sénégal. Le mode opératoire était simple mais redoutable : des malfaiteurs créaient des profils attractifs sur Facebook et WhatsApp pour attirer des hommes en quête d'appels vidéos intimes.
 

Pour accéder à ces prétendues prestations, les victimes étaient invitées à effectuer des transferts d'argent rapides de 2 000, 3 000 ou 5 000 FCFA. Mais une fois l'argent envoyé sur les numéros rattachés à ces groupes, les "voyeurs" ne recevaient jamais l'appel promis, se retrouvant purement et simplement "roulés dans la farine".


L'alerte a été donnée suite à l'analyse de flux financiers atypiques. Les enquêteurs ont remarqué que l'essentiel des transactions se concentrait sur une plage horaire très précise : entre 00 heure et 2 heures du matin. Ce pic d'activité nocturne, impliquant des milliers de petits transferts accumulés, a permis de mettre en évidence un véritable système de blanchiment de capitaux.
 

Cette affaire rappelle l'importance de la vigilance sur les réseaux sociaux et souligne l'efficacité des outils de surveillance financière pour détecter les activités illicites. La Centif et les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations pour identifier l'ensemble des ramifications de ce système qui, derrière l'apparence de simples arnaques, cache une organisation criminelle bien plus complexe.
 

MS/NDARINFO
 



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