Karang : La Douane intercepte 3,5 kg de haschich d’une valeur de 17,5 millions FCFA

Les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Karang ont porté un coup dur au trafic international de stupéfiants. Lors d'une opération menée ce mardi 12 mai 2026, cette unité de la Subdivision de Fatick a saisi 10 plaquettes et 26 sachets de haschich, pour un poids total de 3,5 kilogrammes. La contrevaleur de cette marchandise illicite est estimée par l'Administration des Douanes à 17,5 millions de francs CFA.





La saisie a eu lieu lors du contrôle d'un véhicule de transport en commun, ciblé grâce à des renseignements précis. La vigilance des douaniers a permis de débusquer la drogue malgré les tentatives de dissimulation. Le propriétaire présumé de la marchandise, un Sénégalais âgé d'une trentaine d'années, a été immédiatement interpellé.









Le suspect a été placé en garde à vue et sera prochainement déféré devant le parquet du Tribunal de grande instance de Fatick. Cette opération illustre la montée en puissance des unités douanières dans la surveillance des flux transfrontaliers, particulièrement sur l'axe sud du pays.





À travers ce succès, l'Administration des Douanes réaffirme sa détermination à démanteler les réseaux criminels organisés. Elle invite par ailleurs les populations à une collaboration plus étroite avec les forces de défense et de sécurité pour renforcer la protection du territoire national face aux nouvelles menaces du trafic de drogue.





MS/NDARINFO



