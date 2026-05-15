Élection du Président de PASTEF : La HARP fixe la période de dépôt des candidatures du 15 au 20 mai

La Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) de PASTEF-Les Patriotes a franchi une étape décisive ce jeudi 14 mai 2026 en publiant la Décision N°001/2026/HARP. Signé par son président, Mouhamadou Ngouda Mboup, ce document fixe les règles du jeu pour l'élection du prochain Président du Parti. Cette instance de régulation, consacrée par les statuts révisés, a désormais la charge d'organiser le scrutin qui découlera du congrès prévu le 6 juin 2026.





Selon les termes de la décision, la période de dépôt des dossiers de candidature s'ouvre ce 15 mai 2026 à minuit et se clôturera le 20 mai 2026 à midi. Les prétendants à la tête du parti doivent soumettre leurs dossiers par voie électronique à l'adresse dédiée ou physiquement au siège national situé à la Villa N°10 077, Sacré-Cœur 3 (VDN) à Dakar.







Un processus encadré et transparent

Pour faciliter la procédure, la HARP met à disposition des fiches de déclaration de candidature dont le modèle-type est annexé à la décision. Le bureau qui a délibéré sur cette mesure comprenait, outre le Président Ngouda Mboup, les membres Fatimata Sira Sarr, Mamadou Salif Sané et Baye Niasse. Cette séance spéciale du 14 mai visait à garantir le bon déroulement d'un scrutin très attendu par la base militante.





La publication de cette liste de candidats après le 20 mai sera le prochain grand moment de la vie du parti.





MS/NDARINFO



