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Gaz butane : Touba Oil réclame 1 milliard de FCFA à la SAR pour "blocage abusif" de projet

Vendredi 15 Mai 2026 - 06:53

Gaz butane : Touba Oil réclame 1 milliard de FCFA à la SAR pour "blocage abusif" de projet
Le secteur énergétique sénégalais est secoué par un affrontement judiciaire majeur. La société Touba Oil, dirigée par Djiby Sèye, a porté plainte contre la Société Africaine de Raffinage (SAR), réclamant un milliard de francs CFA de dommages et intérêts. Au cœur du litige : la construction d’un terminal gazier offshore censé approvisionner Touba Oil via des pipelines terrestres. La SAR, sous la direction de Mamadou Habib Diop, a exigé l'arrêt immédiat des travaux, revendiquant la propriété exclusive de l'assiette foncière concernée.


Touba Oil accuse la raffinerie nationale d’obstruction malveillante, de menaces et de chantage. Selon la société plaignante, toutes les autorisations administratives, notamment celles des Eaux et Forêts, auraient été obtenues. Plus grave encore, Touba Oil soupçonne la SAR de vouloir s'accaparer le projet après avoir eu accès à ses données techniques confidentielles.


La réplique de la SAR ne s'est pas fait attendre. La raffinerie a déposé une contre-plainte, dénonçant une occupation illégale de son domaine. Par la voix de son conseiller juridique, Me Moustapha Ndiaye, la SAR soutient que Touba Oil aurait forcé le passage en ouvrant une brèche dans son mur de clôture pour y installer des supports de pipelines sur une parcelle lui appartenant.


Face à ces versions contradictoires, le tribunal a décidé de joindre les deux procédures pour une meilleure administration de la justice. Initialement saisie en août 2025, l'affaire entre désormais dans sa phase décisive. Les deux parties ont rendez-vous le 9 juin 2026 pour les plaidoiries finales, un verdict qui pourrait lourdement impacter le calendrier d'approvisionnement en gaz butane du pays.


MS/NDARINFO
 


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