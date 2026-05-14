Brigade de Keur Massar : Un agent commercial placé sous mandat de dépôt

Un agent commercial a été présenté ce mercredi 13 mai 2026 au juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Seul face au magistrat parmi les six dernières arrestations opérées par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar, le suspect a été formellement inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Les chefs d'accusation retenus contre lui sont l'association de malfaiteurs et des actes contre nature.





Selon des informations exclusives, cette affaire aux ramifications multiples met en lumière des liens étroits avec d'autres dossiers en cours. Mohamed Al Amine Diop entretenait des relations suivies avec le chanteur religieux Ass Dione ainsi qu'avec Assane Sy, fils d'une personnalité religieuse, ce dernier ayant déjà été appréhendé par la police de Linguère et écroué par le juge d'instruction de Louga.





Le placement sous mandat de dépôt de Diop n'est qu'une étape de l'instruction. La suite de la procédure pourrait entraîner un développement majeur : l'extraction de prison d'Assane Sy. En effet, la Brigade de Recherches de Keur Massar est désormais chargée de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par le juge de Pikine-Guédiawaye, visant à confronter les différents protagonistes.





Cette enquête, menée avec minutie par les éléments de la BR, tente de clarifier les connexions entre ces différentes arrestations. Le doyen des juges d'instruction s'attache désormais à établir l'étendue des faits reprochés dans ce dossier qui continue de défrayer la chronique judiciaire entre la banlieue dakaroise et le département de Louga.





MS/NDARINFO



