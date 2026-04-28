Cybercriminalité : Le "faux émigré du Canada" arrêté par la DSC à Dakar

La Division Spéciale de lutte contre la Cybercriminalité (DSC) a mis fin à la cavale d'un prédateur numérique d’un genre particulier. Ce mardi 28 avril 2026, les enquêteurs ont interpellé un individu multirécidiviste spécialisé dans l’usurpation d’identité, l’escroquerie et le vol. Ce dernier utilisait les réseaux sociaux pour cibler des femmes, les séduire sous de fausses identités, avant de les dépouiller de leurs biens lors de rencontres physiques.





Le stratagème du « faux émigré » du Canada



Pour appâter ses victimes, le mis en cause s'était créé un profil fictif sur Facebook, se faisant passer pour un riche émigré sénégalais établi au Canada. Prétendant être à la recherche d’une épouse avant son supposé retour à l’étranger, il instaurait une relation de confiance avec ses interlocutrices. Une fois le contact solidement établi, il les invitait dans des restaurants sélects de la capitale pour discuter d'un imaginaire « projet de mariage ».





Un mode opératoire bien rodé : le vol par ruse

Lors des rendez-vous, l’escroc utilisait une technique aussi simple qu’efficace. Prétextant une batterie déchargée ou une urgence, il sollicitait le téléphone de sa victime pour passer un appel. S’éloignant discrètement sous prétexte de confidentialité ou pour effectuer une transaction, il s’éclipsait définitivement avec l’appareil. Les téléphones ainsi dérobés étaient systématiquement revendus sur le marché noir.





Le piège de Grand-Yoff et le défèrement

La chute du suspect a été précipitée par la vigilance d'une citoyenne dont une amie avait déjà été victime du même mode opératoire. En repérant le profil suspect, elle a immédiatement alerté la DSC. Un dispositif de surveillance discrète a été déployé lors d'un rendez-vous fixé à Grand-Yoff, permettant l'interpellation du prévenu en flagrant délit. Passé aux aveux complets lors de son interrogatoire, l'individu a été déféré devant le Procureur de la République au terme de sa garde à vue.





MS/NDARINFO



