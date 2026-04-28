ARCOP : Le Forum du justiciable conteste la nomination d'Aly Nar Diop

Le débat sur la gouvernance des organes de régulation rebondit au sommet de l'État. Babacar Ba, coordonnateur du Forum du justiciable, a officiellement interpellé le président de la République concernant la récente nomination de M. Aly Nar Diop à la tête du Conseil de régulation de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP). Selon l'organisation de la société civile, ce choix stratégique pose un problème éthique et institutionnel majeur.





Un "conflit d'intérêts manifeste" dénoncé

Pour le Forum du justiciable, le cumul de fonctions ou la proximité statutaire entre l'exécutif et la régulation fragilise l'institution. Babacar Ba souligne que le statut de Ministre Conseiller Économique auprès de la Présidence de la République, qu'occupe également M. Aly Nar Diop, est incompatible avec les exigences de neutralité de l'ARCOP.





« Cette situation engendre un conflit d’intérêts manifeste, fragilise la crédibilité et l’indépendance de l’ARCOP », a martelé le coordonnateur du Forum, insistant sur le fait que la régulation des marchés publics requiert une indépendance institutionnelle totale.



Un appel au remplacement pour préserver l'ARCOP

Face à ce qu'il qualifie d'entorse aux principes de bonne gouvernance, Babacar Ba recommande vivement au Chef de l'État de revenir sur cette décision. La proposition est claire : procéder au remplacement de M. Aly Nar Diop à la présidence du Conseil de régulation et du Comité de Règlement des Différends (CRD). L'objectif affiché par le Forum du justiciable est de garantir l'impartialité de l'institution et d'éviter que les décisions liées à la commande publique ne soient entachées d'un soupçon de partialité politique.





MS/NDARINFO



