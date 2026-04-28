Assemblée nationale : Clash entre Cheikh Bara Ndiaye et Félicité Mbougane Sarr

L’Hémicycle a été le théâtre d’un incident inédit ce mardi 28 avril 2026. Alors que les députés étaient réunis pour l'examen crucial de la réforme du Code électoral.html , une vive altercation a éclaté au sein même du groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes. Le député Cheikh Bara Ndiaye et sa collègue Félicité Mbougane Sarr se sont livrés à une confrontation verbale musclée, révélant au grand jour des crispations internes jusque-là contenues au sein de la nouvelle majorité.





Une défense de l'institution présidentielle à l'origine du clash

L'étincelle est venue de la députée Félicité Mbougane Sarr. Originaire de Ndiaganiao et réputée très proche du chef de l'État, elle a publiquement fustigé les récentes sorties de son collègue Cheikh Bara Ndiaye, les jugeant injurieuses envers le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Rappelant avec fermeté l'exigence de respect dû à l'institution présidentielle, la parlementaire a provoqué une réaction immédiate et tendue de son interlocuteur, sous les yeux surpris de l'assistance.





Dualité de sensibilités : Les partisans de Faye face à ceux de Sonko ?

Cet incident met en lumière une dualité de sensibilités de plus en plus visible au sein du bloc majoritaire. D'un côté, Cheikh Bara Ndiaye est perçu comme une figure strictement loyale à la ligne du Premier ministre Ousmane Sonko. De l'autre, Félicité Mbougane Sarr s'affirme comme une voix protectrice de l'autorité du Président Faye. Ce face-à-face inattendu illustre une tension latente entre les partisans des deux têtes de l'exécutif, soulevant des interrogations sur la cohésion du groupe parlementaire alors que le gouvernement engage des réformes législatives majeures.





MS/NDARINFO



