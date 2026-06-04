Défense : Yankoba Diémé s'installe au ministère des Forces armées

Une cérémonie officielle de passation de service s’est tenue ce jeudi 4 juin 2026 au ministère des Forces armées, consacrant la transmission de responsabilités entre le ministre sortant, le Général de corps d’armée (2s) Birame Diop, et le nouveau ministre, Yankoba Diémé.





L’événement s’inscrit dans la continuité républicaine et le respect des traditions de l'institution militaire. Lors de son allocution, le Général Birame Diop a exprimé sa profonde gratitude au Chef de l’État et a tenu à saluer l’engagement républicain des forces armées, personnels militaires comme civils, durant son mandat au sein du département.





De son côté, le nouveau ministre Yankoba Diémé a mesuré l’ampleur et la portée de sa mission à la tête de la défense nationale. Il a fermement affirmé sa volonté stratégique de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées, tout en veillant à la consolidation des acquis dans un contexte sous-régional marqué par de lourds défis sécuritaires. La cérémonie s’est déroulée dans un esprit de discipline, de fraternité d’armes et de rigueur militaire.





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