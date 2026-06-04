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Jeunesse et Sports : Djirène Clotilde Coly prend officiellement ses fonctions

Jeudi 4 Juin 2026

La passation de service au ministère de la Jeunesse et des Sports a officiellement installé Djirène Clotilde Coly à la tête du département ce jeudi 4 juin à la Cité Keur Gorgui.


Jeunesse et Sports : Djirène Clotilde Coly prend officiellement ses fonctions

Devant les autorités administratives, les acteurs du mouvement sportif et les invités, la nouvelle ministre a pris ses fonctions en appelant à la continuité de l’action publique et à l’engagement au service de la jeunesse et du sport.


Affirmant accepter sa mission avec humilité, Djirène Clotilde Coly a tenu à rendre hommage à son prédécesseur Khady Diène Gaye, saluant ses réalisations et inscrivant sa feuille de route dans la continuité de l’État.
 

Sur le plan sportif, la ministre a promis une approche globale et inclusive, rejetant toute distinction exclusive entre les disciplines. Tout en rappelant que le football capte souvent l'attention, elle a réaffirmé que l'ensemble des sports intègre sa stratégie sectorielle, valorisant la pratique comme un puissant facteur de cohésion sociale et de santé publique.


Évoquant les grands défis à venir, notamment les préparatifs de la Coupe du monde et l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la nouvelle autorité a assuré que le suivi des chantiers en cours s'effectuera avec urgence, détermination et méthode.
 

MS/NI

 



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