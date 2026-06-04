Sénégal : Le nouveau ministre de la Justice Moussa Sarr prend ses fonctions

La cérémonie officielle de passation de service au Ministère de la Justice s'est tenue ce jeudi 4 juin 2026, actant l'installation de la nouvelle direction du département.





Madame Yassine Fall, Ministre sortant, a officiellement transmis le flambeau à son successeur, Monsieur le Ministre Moussa Sarr. L'événement a été marqué par de nombreux messages de remerciements pour le travail accompli sous la direction de l'autorité sortante, ainsi que par des félicitations chaleureuses et des vœux de plein succès adressés au nouveau garde des Sceaux.





À cette occasion, le personnel et l'administration du Ministère de la Justice ont tenu à exprimer leur profonde gratitude à Madame Yassine Fall pour son action à la tête de l'institution, tout en souhaitant une cordiale bienvenue au Ministre Moussa Sarr pour relever les défis futurs du secteur judiciaire.





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