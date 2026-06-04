Économie : Cheikh Diba prend les rênes du super-ministère des Finances unifié

Cette transition consacre le principe républicain de la continuité de l’État lors de la passation de service avec son prédécesseur, Abdourahmane Sarr, à qui il a rendu un hommage appuyé. Cheikh Diba a d'emblée rappelé que cet événement dépasse la simple formalité administrative pour exprimer le devoir immuable de servir l'intérêt général.





Cette nouvelle configuration unifiée, portée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ahmadou Al Amine Mohamed Lô, vise une action publique intégrée reliant la réflexion économique, la mobilisation des ressources, la planification et la coopération internationale.







Pour mener à bien cette mission, le ministre a exprimé sa totale confiance envers le capital humain du grand ensemble stratégique, saluant l'arrivée à ses côtés de deux ministres délégués : Bassirou Sarr, chargé du Budget, et Allé Nar Diop, chargé de l’Économie, du Plan et de la Coopération.





Exhortant ses équipes à maintenir une dynamique de rigueur et de détermination, Cheikh Diba a martelé que la finalité de l’action économique réside avant tout dans l’amélioration concrète des conditions de vie des populations, plaçant la reddition des comptes au cœur de sa feuille de route.





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