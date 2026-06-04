Ministère de la Santé : Le Dr Bacary Thior quitte le Cabinet

Le Dr Bacary Thior, Conseiller technique au Ministère de la Santé et de l'action sociale, a annoncé ce jeudi sa démission officielle du Cabinet ministériel. Ce, suite à la suite de la cessation des fonctions de Premier ministre d’Ousmane Sonko.





Invoquant des principes personnels pour justifier son départ, l'ancien conseiller technique a tenu à réaffirmer sa fidélité politique. Le Dr Bacary Thior a ainsi précisé qu'il demeurait pleinement engagé au service de l’État, partout où sa contribution sera jugée utile, mais aux côtés d’Ousmane Sonko, en sa double qualité de Président du parti Pastef et de Président de l’Assemblée nationale.





En prenant congé de ses collaborateurs de l'administration sanitaire, le haut cadre de la santé a présenté ses excuses pour d'éventuels manquements professionnels tout en les assurant de son pardon sincère, concluant son message de rupture par l'expression de sa considération distinguée.





MS/NI



