Défense et Solidarité : Un protocole historique pour les familles de militaires

Le Sénégal renforce le filet de protection sociale autour de ceux qui servent sous les drapeaux. Le ministre de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Badara Dione, et le ministre des Forces Armées, le Général d’armée aérienne Birame Diop, ont signé, ce mardi 28 avril 2026, un protocole d’accord inédit. Cette initiative place l’inclusion économique des familles de militaires et d'anciens militaires au rang de priorité nationale, s'inscrivant ainsi dans la vision de « l’Année de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 2026 ».





Un passage du soutien ponctuel à une autonomisation durable

Ce partenariat marque une rupture avec les aides classiques pour privilégier une stratégie d’autonomisation à long terme. Il cible particulièrement les familles de militaires en service, les veuves, les blessés de guerre ainsi que les militaires libérés. Pour le ministre Alioune Badara Dione, l'enjeu est de développer des projets structurants pour les associations d’épouses et d’enfants de soldats, affirmant que « derrière chaque soldat, il y a des familles qui méritent la considération de l’État ».





Crédits bonifiés, formation et digitalisation au cœur du projet

Le Général Birame Diop a souligné que ce protocole consacre l’union de deux piliers de la Nation : la sécurité et la solidarité. Le dispositif repose sur l'octroi de crédits à taux bonifiés pour faciliter l'entrepreneuriat, la formation numérique et accompagnement vers l'entrepreneuriat coopératif et la digitalisation du système pour garantir une transparence totale et une rapidité d'exécution.





Un comité technique de suivi sera mis en place pour assurer une application rigoureuse de cet accord, garantissant que la mutualisation des ressources techniques et financières profite directement aux blessés, aux invalides et aux militaires libérés pour favoriser leur retour à une vie active digne et autonome.





MS/NDARINFO



