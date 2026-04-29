Affaire Farba Ngom : Alioune Tine appelle à tirer les leçons du passé

Le fondateur du think-tank Afrikajom Center, Alioune Tine, a réagi vivement à l'actualité judiciaire concernant l'ancien député-maire de l'APR, Farba Ngom. Dans une publication relayée ce mercredi 29 avril 2026, le défenseur des droits humains exhorte les autorités et la classe politique sénégalaise à tirer les meilleures leçons de ce cas, qu'il juge emblématique des dérives de l'ancien régime en matière d'impunité et de confusion des rôles entre pouvoir politique et autorité judiciaire.





La fin d'une certaine forme d'impunité

Pour Alioune Tine, le dossier Farba Ngom illustre la nécessité d'une rupture systémique. Il rappelle que pendant des années, l'influence politique a semblé placer certains acteurs au-dessus des lois, créant un sentiment d'injustice profonde au sein de la population. L'ouverture de procédures judiciaires ou les audits en cours doivent, selon lui, servir de catalyseur pour restaurer l'autorité de l'État et garantir que nul n'est intouchable, quel que soit son rang ou sa proximité avec le pouvoir.







Vers une réforme profonde des institutions

Au-delà de la figure de Farba Ngom, Alioune Tine plaide pour une refondation des institutions sénégalaises. Il insiste sur le fait que la justice ne doit plus être perçue comme un instrument de règlement de comptes ou, à l'inverse, comme un bouclier pour les alliés du moment. « Il faut tirer les meilleures leçons du cas Farba Ngom », martèle-t-il, en invitant le nouveau régime à faire preuve de pédagogie et de rigueur pour que ces situations ne se reproduisent plus, garantissant ainsi une stabilité politique durable fondée sur la redevabilité.





MS/NDARINFO



