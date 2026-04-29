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Mondial 2026 : La FIFA annonce une dotation record de 871 millions de dollars pour les sélections

Mercredi 29 Avril 2026 - 17:32

Mondial 2026 : La FIFA annonce une dotation record de 871 millions de dollars pour les sélections

En prélude au 76e Congrès de la FIFA à Vancouver, le Conseil de l’instance dirigeante a officialisé une hausse spectaculaire des ressources allouées aux équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026. L’enveloppe globale destinée aux 48 sélections participantes (une première dans l'histoire) atteint désormais 871 millions de dollars, soit environ 487,5 milliards de francs CFA.
 

Une revalorisation de 15 % des primes et des aides à la préparation

 

Cette décision se traduit par des augmentations concrètes pour les fédérations nationales, avec une prime de préparation qui grimpe de 1,5 à 2,5 millions de dollars, soit environ 1,4 milliard de FCFA. Parallèlement, la prime de qualification bénéficie également d'un ajustement significatif, étant désormais portée à 10 millions de dollars, ce qui représente près de 5,6 milliards de FCFA par sélection engagée.


 

Gianni Infantino salue une solidité financière historique

 

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est félicité de cette santé financière sans précédent, la qualifiant de « la plus solide de l’histoire » de l’organisation. Cette prospérité ne bénéficiera pas uniquement aux équipes qualifiées : l’instance prévoit de redistribuer une part importante des revenus aux 211 associations membres afin de soutenir le développement du football à l’échelle globale. Pour les nations africaines, dont le Sénégal, ces revenus accrus constituent un levier stratégique pour le financement des programmes de formation et des infrastructures sportives.
 

MS/NDARINFO
 


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