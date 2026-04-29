Affaire Pape Cheikh Diallo : Un maître coranique arrêté à Touba et transféré à Dakar

L'enquête sur les activités du célèbre animateur Pape Cheikh Diallo connaît un nouveau rebondissement majeur. Selon les informations rapportées ce mercredi 29 avril 2026, un maître coranique a été interpellé dans la ville sainte de Touba par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Après son arrestation, le suspect a été immédiatement transféré vers Dakar pour les besoins de l'enquête, marquant une accélération significative de ce dossier qui passionne l'opinion publique.





Une arrestation stratégique au cœur de la ville sainte

L'intervention des enquêteurs à Touba fait suite à des investigations techniques poussées. Le maître coranique, dont l'identité n'a pas encore été officiellement révélée, serait lié de près aux éléments de l'enquête visant l'animateur de la TFM. Cette arrestation démontre la volonté des autorités judiciaires de remonter toutes les ramifications de cette affaire, y compris au-delà de la capitale. Le suspect a été extrait de son environnement habituel pour être entendu dans les locaux de la police judiciaire à Dakar.





Les zones d'ombre d'une enquête complexe

Bien que les motifs précis de cette interpellation restent encore entourés de mystère, ce transfert vers Dakar suggère des charges sérieuses ou des témoignages cruciaux pour la manifestation de la vérité. L'affaire Pape Cheikh Diallo, qui alimente les discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias, semble entrer dans une phase de confrontation des faits. Les prochains jours seront déterminants pour savoir si ce nouveau suspect sera placé sous mandat de dépôt ou s'il apportera des éclairages décisifs sur les faits reprochés à l'animateur vedette.





MS/NDARINFO



