Démarches en ligne : le portail e-senegal.sn dévoile ses premiers services opérationnels

Le nouveau portail numérique de l'administration publique sénégalaise, e-senegal.sn, a dévoilé la liste de ses premiers services officiellement accessibles aux usagers. Conçu comme le guichet unique des démarches administratives de l'État du Sénégal, le site internet est désormais fonctionnel.





Pour cette phase de lancement s'inscrivant dans la dématérialisation du service public, les citoyens sénégalais et résidents peuvent d'ores et déjà effectuer quatre démarches essentielles sans se déplacer :



La demande de Casier judiciaire (au niveau des juridictions pilotes).

L'obtention du Certificat de nationalité sénégalaise .

La demande d' Autorisation de visite de détenu (établissements pénitentiaires).

La délivrance de l'Attestation de non-appartenance à la Fonction publique.

L'accès à ces prestations s'effectue directement sur le site officiel de la plateforme : https://e-senegal.sn . Ce déploiement initial marque le point de départ de la centralisation des services de l'État pour offrir un gain de temps considérable aux usagers et désengorger les tribunaux et ministères physiques du pays.





MS/NDARINFO



