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Démission : Mouhamed Abdallah Ly quitte la Direction générale du Musée des Civilisations noires

Samedi 23 Mai 2026

Démission : Mouhamed Abdallah Ly quitte la Direction générale du Musée des Civilisations noires

Le Directeur général du Musée des Civilisations noires (MCN), Mouhamed Abdallah Ly, a annoncé sa démission de ses fonctions ce samedi 23 mai 2026. L'information a été rendue publique par l'intéressé lui-même. Dans son message, il a tenu à exprimer sa gratitude pour l'opportunité qui lui a été offerte de diriger cet établissement public dédié à la préservation et à la valorisation du patrimoine. « Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de servir mon pays à ce niveau de responsabilité », a-t-il manifesté.
 

M. Ly n'a pas précisé les motifs spécifiques ayant conduit à sa décision de quitter l'administration du musée. Il a toutefois indiqué que des précisions complémentaires seraient apportées ultérieurement concernant les circonstances de ce départ : « Le reste se dira au moment opportun ». Cette démission intervient quelques heures après le limogeage d'Ousmane Sonko au poste de premier ministre.
 

MS/NDARINFO

 



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