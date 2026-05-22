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Rupture au sommet : le président Diomaye Faye limoge le Premier ministre Ousmane Sonko.

Vendredi 22 Mai 2026

Rupture au sommet : le président Diomaye Faye limoge le Premier ministre Ousmane Sonko.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions du Premier ministre, Ousmane Sonko, ce vendredi 22 mai 2026. L'annonce officielle a été faite par le secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, lors d'une déclaration diffusée sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Cette décision entraîne la démission collective de l’ensemble des membres du gouvernement. Les ministres de l'équipe sortante ont reçu pour consigne d’assurer la gestion des affaires courantes en attendant la formation d'une nouvelle structure ministérielle.
 

La réaction d'Ousmane Sonko après la publication des décrets

 

Quelques instants après la diffusion du communiqué officiel de la présidence, l'ancien chef du gouvernement s'est exprimé sur les canaux de communication numériques pour acter son départ de la Primature. « Alhamdoulillah. Ce soir, je dormirai le cœur léger à la cité Keur Gorgui », a écrit Ousmane Sonko sur sa page officielle. Par cette déclaration, le président du parti PASTEF-Les Patriotes a signifié son retour à sa résidence privée située à Dakar, marquant le terme de sa mission à la tête de l'Exécutif.
 

MS/NDARINFO

 



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