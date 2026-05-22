Présidence de PASTEF : la réaction d'Aldiouma Sow après le rejet des candidatures.

Le membre du Bureau politique national de PASTEF-Les Patriotes, Aldiouma Sow, a réagi à la suite de la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection du président du parti, marquée par le rejet de sept dossiers sur huit. Tout en réaffirmant son respect envers les membres de la Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP), ce cadre de la formation au pouvoir a exprimé des réserves sur la conformité juridique des premières décisions rendues par cette instance de contrôle.





Il a invité les postulants dont les dossiers ont été déclarés irrecevables à exploiter les voies de droit à leur disposition avant la clôture du contentieux.



« Suite à la publication de la liste provisoire des candidats à l’élection du président de notre parti, j’encourage vivement les candidats qui ont été recalés à déposer leur recours auprès de la HARP », a-t-il déclaré. Selon lui, cette démarche participe de la préservation des valeurs de l'organisation : « Il en va du respect des principes fondateurs de notre formation politique, tels que la démocratie et la légalité internes, mais aussi de la conformité du processus d’élection de notre futur président avec le droit positif en vigueur au Sénégal en matière de création et de fonctionnement des partis politiques ».





Le ministre-conseiller du président de la République a exposé ses doutes quant à la régularité de la procédure en cours. « J’ai beaucoup d’estime et de considération pour les frères et sœurs de Parti qui dirigent la HARP. Néanmoins, je dois avouer que j’émets de sérieuses réserves d’ordre légal concernant les actes pris jusqu’ici par cette instance dans le cadre de cette élection », a-t-il révélé.





Pour Aldiouma Sow, l'alignement strict sur les textes de base constitue la seule garantie pour prémunir le parti d'une contestation future. « À ce stade de la procédure, il est à mon sens impératif que toutes les décisions prises par ladite entité centrale soient rigoureusement conformes à nos statuts et à notre règlement intérieur », a-t-il rappelé, avant de conclure sur l'impact d'un éventuel manquement : « Le non-respect de ces textes fondamentaux risquerait d’entacher définitivement la légalité et par conséquent la légitimité du prochain président de notre Parti aux yeux des militants, des cadres et aux yeux du peuple sénégalais dans son ensemble ».





MS/NDARINFO





