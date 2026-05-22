Élections locales 2027 : Les assurances du ministre de l'Intérieur sur le respect des délais.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a déclaré que, conformément aux dispositions du Code électoral, le président de la République dispose du temps légal requis pour publier le décret d'organisation des élections territoriales de 2027. Devant l’Assemblée nationale ce vendredi, lors de la séance plénière consacrée aux questions d’actualité au gouvernement en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre a répondu aux interrogations portant sur le respect des échéances.





Le cadre légal du décret présidentiel de convocation

Interpellé par la députée Marie Hélène Ndoffène Diouf sur le maintien du calendrier républicain, le ministre de l’Intérieur a précisé les modalités juridiques du processus. « Le président de la République est dans les délais. Il peut attendre jusqu’à deux mois avant l’échéance pour prendre le décret », a indiqué Mouhamadou Bamba Cissé. Il a rappelé que la fixation de la date des élections ne dépend pas des prérogatives de son ministère, l'organisation étant « fixée et encadrée par la loi ».





Préparation administrative et réformes de la décentralisation

Le ministre a affirmé la disposition des services de l'État à exécuter les tâches matérielles liées au scrutin. « Le décret présidentiel est le point de déclenchement des élections. En tant que ministère de l’Intérieur, nous assurons l’organisation. Nous sommes préparés à cela car nous disposons du personnel aux postes requis », a-t-il spécifié. Pour sa part, le ministre Moussa Balla Fofana a pris la parole pour signaler que les réformes structurelles menées par le gouvernement dans le cadre de l’Acte 4 de la décentralisation ne constituent pas un obstacle à la tenue de ces élections territoriales.





AB/NDARINFO



