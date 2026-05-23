Transition numérique : Une convention entre la CDC et l'ANEC pour la digitalisation de l'état civil

La Caisse des dépôts et consignations du Sénégal (CDC) et l’Agence nationale de l’état civil (ANEC) ont procédé, ce vendredi 22 mai 2026, à la signature d’une convention de partenariat. Cet accord définit le cadre d’action et les modalités de collaboration entre les deux entités afin d'accélérer le processus de digitalisation des services de l’état civil à travers le territoire national.





Un cadre d'action pour la modernisation des services publics

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des orientations d'amélioration de l'accessibilité de l'Administration et de simplification des procédures pour les usagers. Les termes de la convention fixent les engagements respectifs des deux institutions pour le déploiement des infrastructures techniques nécessaires à la dématérialisation des registres.





À travers une note officielle publiée au terme de la cérémonie de signature, la CDC a précisé la portée de cet engagement institutionnel : « Cette collaboration marque une étape dans la modernisation des services publics sénégalais, en plaçant le citoyen au cœur des priorités. La CDC, conformément à sa mission de tiers de confiance, réaffirme son engagement au service du développement national ». Ce partenariat intervient en parallèle des autres programmes de l'institution, notamment dans le secteur de la promotion du logement social avec le projet des « Résidences solidaires ».





MS/NDARINFO



