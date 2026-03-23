"Des propos maladroits" : Aly Ngouille Ndiaye répond sèchement à Mabouba Diagne

L'ancien ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a fermement contesté les récentes déclarations de son successeur Mabouba Diagne concernant des soupçons de surfacturation sur un contrat de matériel agricole. Invité ce dimanche 22 mars 2026 de l'émission « Grand Jury » sur la RFM, il a qualifié ces propos de « maladroits » et a assuré que l'intégralité des procédures réglementaires avait été rigoureusement respectée sous son magistère.





Selon l'ancien ministre, bien que le contrat initial ait été signé avant sa prise de fonction, des ajustements encadrés par des experts ont été effectués pour répondre aux standards du marché. Aly Ngouille Ndiaye a précisé s'être personnellement impliqué dans le suivi technique du dossier, effectuant notamment des vérifications directement sur les sites de fabrication à l'étranger pour garantir la qualité et la performance des équipements livrés.





Face à la polémique, il appelle à privilégier une expertise technique plutôt que des appréciations politiques afin de ne pas fragiliser les programmes destinés au monde rural. Il estime que la priorité actuelle du Sénégal doit demeurer le renforcement des capacités agricoles et l'amélioration des infrastructures de stockage.





MS/NDARINFO



