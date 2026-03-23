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"Le refus du FMI" : Les députés se mobilisent pour soutenir le gouvernement sur la dette

Lundi 23 Mars 2026 - 06:46

"Le refus du FMI" : Les députés se mobilisent pour soutenir le gouvernement sur la dette

Les députés de la majorité parlementaire s'apprêtent à introduire un projet de résolution pour soutenir l'exécutif dans sa décision de refuser la restructuration de la dette du Sénégal, malgré les recommandations contraignantes du Fonds Monétaire International (FMI).

Le texte sera examiné en commission ce mardi 24 mars 2026 à partir de 10 heures, avant d'être débattu en séance plénière jeudi prochain. Une initiative jugée superflue par plusieurs observateurs économiques nationaux.
 

À la place d'une restructuration classique qui aurait pu dégrader la signature souveraine du pays sur les marchés financiers internationaux, le gouvernement a opté pour un reprofilage stratégique de la dette, qualifié de « gestion active ».


Lors de la dernière séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a révélé que ce mécanisme technique de lissage financier a déjà permis au Sénégal de libérer plus de 500 milliards de francs CFA d'espace budgétaire pour l'année en cours.
 

MS/NDARINFO
 


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