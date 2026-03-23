Alerte de l'AIE : L'économie mondiale face au spectre d'un choc pétrolier historique

Le monde s'apprête à traverser la crise énergétique la plus dévastatrice de son histoire moderne. Intervenant ce lundi 23 mars 2026 au National Press Club de Canberra en Australie, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a dressé un tableau extrêmement sombre des marchés mondiaux. Selon le haut fonctionnaire, l'onde de choc provoquée par l'extension de la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz surpasse désormais la gravité des crises historiques des années 1970 et les ruptures d'approvisionnement consécutives à la guerre en Ukraine.





L'évaluation chiffrée de l'Agence internationale de l'énergie donne la mesure du désastre en cours sur les marchés pétroliers. Jusqu'à présent, l'économie mondiale a été amputée de 11 millions de barils de pétrole par jour. À titre de comparaison, les deux chocs pétroliers majeurs de 1973 et 1979 avaient chacun retiré environ 5 millions de barils par jour du marché, soit un total combiné de 10 millions de barils. Le déficit journalier actuel dépasse donc la somme des deux pires crises énergétiques du vingtième siècle, plongeant les industries et les transports internationaux dans une incertitude totale.





Face à cette paralysie des flux, Fatih Birol a tenu à avertir les gouvernements qu'aucun pays ne sera immunisé ou épargné par l'inflation et les pénuries si le conflit s'enlise dans cette trajectoire. Au moins 40 infrastructures énergétiques d'importance vitale ont déjà été sévèrement ou très sévèrement endommagées à travers neuf pays de la région du Golfe. Même en cas d'arrêt immédiat des hostilités militaires, l'ampleur des destructions physiques sur les sites de production et de raffinage empêchera un retour rapide à la normale de l'offre mondiale.





Pour tenter d'amortir l'impact économique de cette pénurie systémique, l'Agence internationale de l'énergie a entamé des consultations d'urgence avec les gouvernements d'Asie et d'Europe. L'organisation envisage de puiser à nouveau dans les réserves stratégiques de carburant de ses pays membres, quelques semaines seulement après avoir déjà autorisé le déblocage record de 400 millions de barils pour stabiliser les prix du brut. Si ce mécanisme d'urgence permet de soulager temporairement la spéculation, Fatih Birol rappelle qu'il ne s'agit que d'un pansement économique et que seule la réouverture des routes maritimes stratégiques sauvera l'économie globale d'une récession profonde.



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