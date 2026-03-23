Santé publique à Dakar : La police de Zac Mbao saisit des stocks de glaces impropres

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a mis fin, ce dimanche 22 mars 2026, aux activités d'une unité de production illégale de glaces et de cornets. Alertés en milieu de nuit pour un simple tapage nocturne à la Cité Nar, les éléments de la brigade de recherches ont découvert une fabrique clandestine opérant dans des conditions d'hygiène révoltantes au sein d'une concession privée. Quatre individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, exploitation sans autorisation, mise en vente de produits impropres à la consommation et mise en danger de la vie d'autrui.





Le constat dressé par les forces de l'ordre est sans appel. Les policiers ont découvert des cornets étalés à même le sol sur des toiles douteuses, des sacs de farine stockés sans aucune protection, des réfrigérateurs encrassés et des machines de production rouillées. Outre l'insalubrité des lieux, des branchements électriques sauvages avec des fils dénudés et rafistolés présentaient un risque imminent d'incendie et d'électrocution pour le voisinage, malgré la présence d'un compteur fonctionnel dans la maison.





Lors de leur interrogatoire, les quatre mis en cause ont reconnu les faits. Bien qu'ils aient tenté de justifier leur activité par l'existence d'une autorisation administrative, aucun document officiel n'a pu être produit aux enquêteurs. L'ensemble du matériel saisi a été placé sous scellés par la police de Zac Mbao. Les investigations se poursuivent activement pour identifier et appréhender le propriétaire réel de cette unité de production clandestine.



MS/NDARINFO







