Espagne : Une visite présidentielle sous haute tension politique

Le Président Bassirou Diomaye Faye entame, à partir de ce mardi 24 mars 2026, une visite officielle de 72 heures en Espagne à l'invitation du Roi Felipe VI. Si ce déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale et des traditionnelles rencontres avec la diaspora sénégalaise, il est d'ores et déjà marqué par une fronde politique interne inédite.



La Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) section Espagne a en effet décidé de boycotter le chef de l'État sénégalais.





Invoquant un profond désaccord avec les récentes prises de position du Président de la République, qu'ils jugent contraires à la ligne idéologique originelle du parti Pastef, les jeunes militants appellent au boycott et à la vigilance.



Ce mouvement de contestation au sein de la jeunesse du parti, dirigée au niveau national par Ngagne Demba Touré, illustre au grand jour les tensions persistantes au sommet de l'appareil d'État entre la présidence et la primature d'Ousmane Sonko. En choisissant ouvertement leur camp, les jeunes patriotes d'Espagne actent une fracture politique majeure au sein de la mouvance au pouvoir.





MS/NDARINFO



