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Affaire Pape Cheikh Diallo : Un ressortissant ivoirien présenté au juge à Pikine

Dimanche 22 Mars 2026 - 21:54

Affaire Pape Cheikh Diallo : Un ressortissant ivoirien présenté au juge à Pikine

La Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a procédé à l'interpellation d'un 46e suspect dans le cadre du démantèlement d'un vaste réseau de présumés homosexuels. Kofi Kouassi Junior, ressortissant ivoirien et étudiant en troisième année à l'École supérieure multinationale des télécommunications (ESMT), a été cueilli vendredi dernier à son domicile de Niary Tally par des gendarmes en civil.
 

Le suspect a été appréhendé à la suite de l'arrestation de son partenaire présumé, Joseph Ndiaye, employé dans une institution financière de la place. Selon les premiers éléments de l'enquête, Kofi Kouassi Junior aurait reconnu les faits lors de son interrogatoire. Placé en garde à vue sous la supervision du procureur Saliou Dicko, il doit être présenté ce lundi 23 mars 2026 au juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.
 

Cette nouvelle arrestation accentue le caractère transnational du dossier, qui implique déjà des ressortissants français et camerounais. Sur les 45 personnes précédemment déférées dans cette affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts », la quasi-totalité a été placée sous mandat de dépôt, à l'exception de quelques individus, dont le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye, laissés sous contrôle judiciaire. Les investigations de la gendarmerie nationale se poursuivent et pourraient mener à d'autres interpellations prochainement.
 

MS/NDARINFO
 


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