Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Mali-Russie : Assimi Goïta reçoit Igor Gromyko après les attaques du 25 avril

Mardi 28 Avril 2026 - 17:44

Mali-Russie : Assimi Goïta reçoit Igor Gromyko après les attaques du 25 avril

Le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a reçu ce mardi 28 avril 2026 au palais de Koulouba l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, M. Igor Gromyko. Cette audience officielle, qui intervient trois jours après les attaques coordonnées ayant frappé le pays le 25 avril dernier, a été l'occasion pour le Chef de l'État de réapparaître publiquement et de réaffirmer la solidité de l'axe Bamako-Moscou.


Un soutien russe réaffirmé en pleine crise sécuritaire

 

Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont abordé en profondeur la situation sécuritaire actuelle du pays, marquée par le récent décès du ministre de la Défense, le Général Sadio Camara. L’ambassadeur Igor Gromyko a profité de cette rencontre pour réitérer l’engagement indéfectible de la Russie aux côtés du Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Le diplomate a salué l’action conjointe entre les Forces armées maliennes (FAMa) et les partenaires russes, tout en assurant une poursuite du renforcement de la coopération militaire et logistique.


Une apparition publique pour dissiper les rumeurs

 

Cette sortie du Général Assimi Goïta revêt une importance politique majeure, mettant fin aux nombreuses spéculations qui circulaient sur son état de santé ou sa situation après les événements de Kati et de Kidal. En s'affichant aux côtés du représentant de son principal allié stratégique, le Chef de l'État malien envoie un signal de stabilité et de continuité. Selon des sources officielles, cette audience a également permis de poser les bases de la réorganisation de l'appareil sécuritaire suite à la perte de figures clés de la transition, tout en consolidant le partenariat avec l'Africa Corps pour la sécurisation du territoire.
 

MS/NDARINFO

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Sénégal Solidaire : Le nouveau modèle qui remplace la Fondation des Premières Dames

27/04/2026

Nomination : La commissaire Mame Farma Ndiaye prend les rênes de la DIC

23/04/2026

Ousmane Sonko : « Une victoire majeure » avec la reprise du bloc Yakaar-Teranga

23/04/2026

ARCOP Sénégal : Les nouveaux membres du Conseil de régulation nommés (Liste)

27/04/2026

Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko annonce la "nouvelle politique agricole" du Sénégal

26/04/2026

Mort suspecte de Hawa Ba : la famille refuse la thèse de l'overdose et pointe des signes de violence.

22/04/2026

Macky Sall à l’ONU : Ce qui l'attend après son audition à New York

22/04/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Mali-Russie : Assimi Goïta reçoit Igor Gromyko après les attaques du 25 avril

28/04/2026

Aissata Tall Sall annonce le dépôt imminent d'un recours au Conseil constitutionnel.

28/04/2026

Gov'athon 2026 : Ousmane Sonko mise sur l'innovation pour transformer l'État

28/04/2026

Litige Sénégal-Maroc : Le verdict final pas attendu avant 2027 ?

28/04/2026

Marché financier : Le Sénégal lève 68 milliards FCFA sur le marché de l'UEMOA

28/04/2026

Recherche biomédicale : L'Inde offre des bourses internationales aux chercheurs sénégalais

28/04/2026
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO