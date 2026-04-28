Mali-Russie : Assimi Goïta reçoit Igor Gromyko après les attaques du 25 avril

Le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, a reçu ce mardi 28 avril 2026 au palais de Koulouba l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, M. Igor Gromyko. Cette audience officielle, qui intervient trois jours après les attaques coordonnées ayant frappé le pays le 25 avril dernier, a été l'occasion pour le Chef de l'État de réapparaître publiquement et de réaffirmer la solidité de l'axe Bamako-Moscou.





Un soutien russe réaffirmé en pleine crise sécuritaire

Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont abordé en profondeur la situation sécuritaire actuelle du pays, marquée par le récent décès du ministre de la Défense, le Général Sadio Camara. L’ambassadeur Igor Gromyko a profité de cette rencontre pour réitérer l’engagement indéfectible de la Russie aux côtés du Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Le diplomate a salué l’action conjointe entre les Forces armées maliennes (FAMa) et les partenaires russes, tout en assurant une poursuite du renforcement de la coopération militaire et logistique.





Une apparition publique pour dissiper les rumeurs

Cette sortie du Général Assimi Goïta revêt une importance politique majeure, mettant fin aux nombreuses spéculations qui circulaient sur son état de santé ou sa situation après les événements de Kati et de Kidal. En s'affichant aux côtés du représentant de son principal allié stratégique, le Chef de l'État malien envoie un signal de stabilité et de continuité. Selon des sources officielles, cette audience a également permis de poser les bases de la réorganisation de l'appareil sécuritaire suite à la perte de figures clés de la transition, tout en consolidant le partenariat avec l'Africa Corps pour la sécurisation du territoire.





MS/NDARINFO





