Diamniadio : Plus de 1 200 délégués au premier congrès ordinaire de Pastef

Prenant la parole à l'ouverture des travaux, Birame Souleye Diop, porte-parole du président du parti, a salué un rendez-vous « historique » réunissant plus de 1 200 délégués venus de toutes les régions du Sénégal ainsi que de la diaspora. Le responsable politique a exprimé sa profonde satisfaction de voir se tenir ces assises dans un contexte inédit où la formation est désormais aux responsabilités de l'État après avoir conquis le pouvoir en 2024 avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye.





Face aux militants, il a également réservé un accueil chaleureux à une quarantaine d'invités internationaux venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde, y voyant un témoignage fort de solidarité panafricaine et mondiale.





Pour Birame Souleye Diop, cette participation internationale traduit l'écho des idéaux de dignité, de souveraineté et de renaissance du continent défendus par Pastef au-delà des frontières sénégalaises. Parmi les invités de marque, il a notamment cité la délégation du Front patriotique rwandais (FPR), conduite par son secrétaire général Christophe Bazivamo.





À travers ce grand rassemblement, le parti au pouvoir cherche désormais à consolider sa structuration et son organisation interne tout en réaffirmant sa vision d'un Sénégal souverain, ancré dans une dynamique de coopération africaine et de transformation structurelle.





MS/NI



