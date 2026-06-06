LIVE | Suivez en direct le premier Congrès extraordinaire du PASTEF !

Le parti PASTEF - Les Patriotes tient ce samedi 06 juin 2026 son premier Congrès extraordinaire historique. Au lendemain de la signature officielle de la charte de fusion par une soixantaine de partis politiques et de mouvements citoyens, les patriotes se rassemblent pour acter une restructuration majeure du paysage politique national.

