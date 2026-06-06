LIVE | Suivez en direct le premier Congrès extraordinaire du PASTEF !

Ces grandes assises marquent une étape décisive pour la consolidation du pouvoir et la mise en œuvre du projet de transformation nationale. Les instances dirigeantes tracent aujourd'hui la nouvelle feuille de route en intégrant toutes les forces patriotiques, panafricanistes et souverainistes venues s'unir autour de la vision commune du parti.
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Samedi 6 Juin 2026
Le parti PASTEF - Les Patriotes tient ce samedi 06 juin 2026 son premier Congrès extraordinaire historique. Au lendemain de la signature officielle de la charte de fusion par une soixantaine de partis politiques et de mouvements citoyens, les patriotes se rassemblent pour acter une restructuration majeure du paysage politique national.
Ces grandes assises marquent une étape décisive pour la consolidation du pouvoir et la mise en œuvre du projet de transformation nationale. Les instances dirigeantes tracent aujourd'hui la nouvelle feuille de route en intégrant toutes les forces patriotiques, panafricanistes et souverainistes venues s'unir autour de la vision commune du parti.
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